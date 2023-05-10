ВОЗ вновь бьет тревогу

Примерно каждый третий ребенок начального школьного возраста в Европейском регионе страдает ожирением или имеет избыточный вес, и этот показатель будет только расти. Об этом в среду со ссылкой на данные за 2022 год сообщает Европейское региональное бюро ВОЗ (ЕРБ ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно отчету о ситуации в 53 странах Европы и Центральной Азии, эксперты прогнозируют, что в период с 2020 по 2035 год число мальчиков с ожирением увеличится на 61%, девочек - на 75%.

В Европейском регионе ВОЗ к 2035 году в общей сложности 17 млн мальчиков и 11 млн девочек в возрасте от 5 до 19 лет будут иметь лишний вес, эта проблема во всех возрастных группах будут обходиться Европейскому региону ВОЗ в $800 млрд ежегодно.

ЕРБ ВОЗ считает необходимым усилить профилактику в этой области, которая должна начинаться как можно раньше и быть сосредоточенной на правильном питании на всех этапах жизни ребенка - в семьях, школах и в обществе в целом. Эксперты полагают, что также нужно регулировать пищевую промышленность, в том числе вводя налоги на сладкие напитки, требуя четкую маркировку на лицевой стороне упаковки и ограничивая продажи нездоровой пищи детям. Еще одной эффективной мерой призвано стать поощрение физической активности: улучшение городского дизайна и транспортной политики, физкультура в школьной программе и на внеклассных мероприятиях, постоянная поддержка активного образа жизни.

"Наши дети все чаще растут в среде, в которой им очень трудно нормально питаться и вести активный образ жизни. Это основная причина эпидемии ожирения", - прокомментировал ситуацию глава ЕРБ ВОЗ Ханс Клюге.

По информации организации, избыточный вес и ожирение являются одними из основных причин смерти и инвалидности в Европейском регионе, ежегодно от них умирает более 1,2 млн человек, что составляет более 13% общей смертности. Ожирение увеличивает риск многих неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, диабет второго типа и хронические респираторные заболевания. "Ожирение также считается причиной по меньшей мере 13 различных видов рака и, вероятно, является прямой причиной не менее 200 тыс. новых случаев рака ежегодно в регионе, и в ближайшие годы этот показатель больше возрастет", - отмечают в ЕРБ ВОЗ.