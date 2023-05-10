Столтенберг подтвердил планы открыть офис НАТО в Японии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил планы открыть офис альянса в Японии. Об этом он заявил в среду в интервью телеканалу CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Да, мы обсуждаем с Японией открытие офиса НАТО в Токио. У НАТО есть несколько офисов в странах-партнерах, а Япония - очень близкий и важный партнер для НАТО", - сказал он.

Столтенберг добавил, что безопасность стала глобальной. "Происходящее в Европе важно для Азии, а происходящее в Азии - для Европы. Пекин внимательно следит за событиями в Украине", - добавил он.