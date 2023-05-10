Ирак и Саудовская Аравия подняли цены на нефть для покупателей из Европы

Ирак и Саудовская Аравия решили поднять цены на нефть для покупателей из европейского региона. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отметили, что цена на нефть Basrah Medium, которую Багдад установил на июнь, стала самой высокой за последний год. Эр-Рияд также принял решение о повышении цены на черное золото для Европы.

По данным агентства, цена на нефть для покупателей из Азии осталась неизменной или даже немного снизилась.