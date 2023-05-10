Цены на газ в Европе рекордно упали

Цена газа в Европе на биржевых торгах опустилась ниже 400 долларов за тысячу кубометров впервые с 8 июля 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Общее снижение цены за день составляет порядка 2,4 процента.

Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 398,1 доллара за 1 тыс. куб. м, или 35,06 евро за МВт·ч.

Цена газа в Европе снижается на фоне высокой заполненности газовых хранилищ, рекордных поступлений СПГ и теплой погоды. Так, заполненность хранилищ превышает 62 процента, а поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в апреле достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений - 12,07 миллиарда куб. м. Рекордные потоки СПГ в Европе сохраняются и в мае.