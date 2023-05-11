https://news.day.az/world/1563244.html Радикалы из сектора Газа впустили 469 ракет по израильской территории
Радикалы из сектора Газа впустили 469 ракет по израильской территории
Радикалы из сектора Газа впустили за среду 469 ракет по израильской территории, армия Израиля поразила 133 цели радикального движения "Исламский джихад" в палестинском анклаве.
Об этом сообщает радиостанция "Кан", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, 153 ракеты были перехвачены израильской системой ПВО.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре