Байден пояснил, чем обернется дефолт в США для экономики всего мира

Объявление дефолта в США, если Конгресс не сможет договориться о повышении потолка госдолга, приведет к экономическим проблемам по всему миру.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил в среду президент США Джо Байден, выступая с речью по поводу повышения потолка госдолга страны в Нью-Йорке.

"Если у нас будет дефолт по долгу, проблемы будут у всего мира", - сказал он.