https://news.day.az/world/1563256.html Байден пояснил, чем обернется дефолт в США для экономики всего мира
Байден пояснил, чем обернется дефолт в США для экономики всего мира
Объявление дефолта в США, если Конгресс не сможет договориться о повышении потолка госдолга, приведет к экономическим проблемам по всему миру.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил в среду президент США Джо Байден, выступая с речью по поводу повышения потолка госдолга страны в Нью-Йорке.
"Если у нас будет дефолт по долгу, проблемы будут у всего мира", - сказал он.
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