Министр обороны Израиля обсудил с главой Пентагона обстрелы из сектора Газа

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант обсудил в среду ракетные обстрелы израильских городов радикалами из сектора Газа с министром обороны США Ллойдом Остином и поблагодарил его за поддержку еврейского государства.

Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министр обороны Йоав Галант провел беседу с министром обороны США Ллойдом Остином. Галант обсудил [с главой Пентагона] последние события в области безопасности в Израиле, в том числе 400 ракет, выпущенных без разбора за последние два дня террористической организацией "Исламский джихад" по гражданам Израиля", - говорится в заявлении.

Глава Минобороны "проинформировал Остина об успешной операции, проведенной Армией обороны Израиля, по ликвидации трех высокопоставленных лидеров "Исламского джихада" в Газе и подробно рассказал о непосредственных угрозах, исходящих от террористов", указали в пресс-службе. Галант "также отметил готовность израильской армии к любому сценарию, включая длительную кампанию с решением задач на нескольких фронтах", добавили в Минобороны.

Кроме того, как сообщило ведомство, Галант "поблагодарил Остина за его постоянную поддержку права Израиля на самооборону и за беспрецедентное партнерство между оборонными ведомствами [стран]".