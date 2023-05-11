https://news.day.az/world/1563260.html Вблизи Токио произошло сильное землетрясение
Вблизи Токио произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано в четверг к востоку от Токио, угрозы цунами нет.
Как передает Day.Az, об этом сообщило метеорологическое управление Японии.
Эпицентр подземных толчков находился на северо-западе прилегающей к столице префектуры Тиба. Очаг залегал на глубине примерно 40 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Толчки ощущались в центральной части Токио.
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