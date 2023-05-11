На заводе боеприпасов в Швеции прогремел взрыв

На заводе боеприпасов в городе Карлсборг на западе Швеции прогремел взрыв.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на STV, в результате него получил травму минимум один человек.

Экстренные службы, работавшие на месте инцидента, не установили точную причину взрыва. Однако полицейские утверждают, что это связано не с ошибками в производстве, а с ремонтными работами.

Отмечается, что завод производил мелкокалиберные боеприпасы и их компоненты. На производстве работает около 300 сотрудников.