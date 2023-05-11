https://news.day.az/world/1563261.html На заводе боеприпасов в Швеции прогремел взрыв
На заводе боеприпасов в Швеции прогремел взрыв
На заводе боеприпасов в городе Карлсборг на западе Швеции прогремел взрыв.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на STV, в результате него получил травму минимум один человек.
Экстренные службы, работавшие на месте инцидента, не установили точную причину взрыва. Однако полицейские утверждают, что это связано не с ошибками в производстве, а с ремонтными работами.
Отмечается, что завод производил мелкокалиберные боеприпасы и их компоненты. На производстве работает около 300 сотрудников.
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