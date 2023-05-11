https://news.day.az/world/1563278.html Три человека пострадали в результате землетрясения вблизи Токио
Три человека пострадали в результате землетрясения вблизи Токио
Как минимум три человека были травмированы в результате землетрясения магнитудой 5,2, которое произошло в ночь на 11 мая к востоку от Токио, передает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Все пострадавшие - женщины в возрасте от 60 до 80 лет, они получили травмы в результате падения. Все они госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.
После ЧП начал работу центр по контролю за ситуацией вокруг землетрясения. Цель его деятельности заключается в сборе и анализе информации о последствиях подземных толчков.
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