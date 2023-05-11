Суд в Бразилии пригрозил администрации Telegram

Бразильский суд пригрозил администрации мессенджера Telegram ограничением работы сервиса в стране сроком на 72 часа. Об этом сообщает в среду портал G1, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так судья Федерального Верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс отреагировал на появившееся ранее в официальном канале мессенджера сообщение с критикой законопроекта об ужесточении контроля за интернет-контентом и призывом к пользователям обратиться к своим депутатам, чтобы не допустить его принятия. В соответствии с решением судьи, чтобы избежать блокировки Telegram в течение часа после получения соответствующего уведомления должен отправить своим бразильским пользователям сообщение с опровержением содержащей критику публикации, которая, по мнению суда, является "незаконной дезинформацией". Оригинальную публикацию при этом следует удалить, указал судья.

В случае неисполнения предписания Telegram будет также должен выплатить штраф в размере 500 тыс. реалов (около $100 тыс.) за каждый час просрочки. Кроме того, суд также обязал Федеральную полицию в течение двух суток допросить представителей Telegram в стране.

Накануне в официальном канале Telegram в Бразилии появилась публикация, содержащая критику в адрес законопроекта, ужесточающего ответственность интернет-платформ и сервисов за распространяемый на этих площадках контент. В частности, в публикации говорилось, что это может привести к сворачиванию работы мессенджера в Бразилии.