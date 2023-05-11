Китай и Эквадор подписали соглашение о свободной торговле

Китай и Эквадор заключили соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами. Документ подписан в четверг главой Минкоммерции КНР Ваном Вэньтао и министром внешней торговли, производства и рыболовства Эквадора Хулио Хосе Прадо. Об этом сообщило китайское экономическое ведомство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется в распространенном заявлении, официальные договоренности были заключены в онлайн-формате. На следующем этапе власти Китая и Эквадора приложат усилия, чтобы в кратчайшие сроки ратифицировать этот документ.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между двумя государствами были начаты в феврале 2022 года, а через 12 месяцев участники объявили о завершении консультаций. Предполагается, что новый формат позволит создать более благоприятные условия, обеспечить стабильное и уверенное развитие экономического сотрудничества между КНР и Эквадором.