Власти Китая гарантировали продовольственную безопасность каждого китайца

Китайские власти обеспечивают продовольственную безопасность более чем 1,4 млрд жителей страны и уверены в их бесперебойном снабжении необходимым объемом пищевой продукции. Об этом заявил в четверг глава Государственного управления продовольствия и материальных ресурсов КНР Цун Лян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть основа, условия и потенциал, и мы уверены, что постоянно твердо держим в руках "пиалу риса" [имеется в виду необходимый пищевой рацион - прим. ТАСС] для более чем 1,4 млрд китайцев, - рассказал он на пресс-конференции. - Мы неуклонно сохраняем приоритеты по обеспечению продовольственной безопасности, даем надежную гарантию для всесторонней модернизации социалистического государства".

Как уточнил руководитель ведомства, за последние восемь лет Китай ежегодно производил свыше 650 млн тонн пищевой продукции. "Мы обеспечиваем себя продовольствием более чем на 100%, зерновыми - на 95%", - добавил он.

По словам Цун Ляна, в среднем на одного человека в КНР приходится по 480 кг еды в год, что на 20% превышает международную норму продовольственной безопасности. "То есть мы в целом обеспечиваем себя зерновыми, а в плане пищевого рациона гарантируем абсолютную безопасность", - подытожил он.