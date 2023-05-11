В Пакистане задержан бывший глава МИД

Бывший министр иностранных дел Пакистана и заместитель председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Шах Мехмуд Куреши арестован в четверг за подстрекательство и организацию протестов, которые продолжаются в стране третий день подряд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Полиция Исламабада только что арестовала Шаха Мехмуда Куреши, забрав его из представительства региона Гилгит-Балтистан в Исламабаде", - говорится в сообщении партии.