https://news.day.az/world/1563296.html В Пакистане задержан бывший глава МИД
В Пакистане задержан бывший глава МИД
Бывший министр иностранных дел Пакистана и заместитель председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Шах Мехмуд Куреши арестован в четверг за подстрекательство и организацию протестов, которые продолжаются в стране третий день подряд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Полиция Исламабада только что арестовала Шаха Мехмуда Куреши, забрав его из представительства региона Гилгит-Балтистан в Исламабаде", - говорится в сообщении партии.
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