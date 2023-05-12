Когда Великобритания откажется от верховенства законов ЕС?

Министр внешней торговли Великобритании Кеми Баденок заявила, что Лондон в рамках нового законопроекта откажется от верховенства законов Евросоюза к концу 2023 года. Об этом она написала в статье для The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Очень важно, что к концу 2023 года мы положим конец верховенству законодательства ЕС и предоставим нашим судам возможность отступать от прецедентного права Суда Европейского союза", - написала она.

По ее словам, британское правительство реформировало или отменило более тысячи законодательных актов ЕС и планирует сделать это с еще 500 актами.

Она отметила, что на этой неделе правительство Великобритании опубликует список законов ЕС, которые отменят в королевстве к концу 2023 года.