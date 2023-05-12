https://news.day.az/world/1563318.html Активисты BLM продолжают устраивать беспорядки в Нью-Йорке - ВИДЕО
Активисты BLM продолжают устраивать беспорядки в Нью-Йорке - ВИДЕО
Активисты BLM продолжают устраивать беспорядки в Нью-Йорке. Участники акций "Справедливость для Джордана Нили", посвященные погибшему в метро чернокожему бездомному, провоцируют полицию и устраивают дебош.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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