Активисты BLM продолжают устраивать беспорядки в Нью-Йорке
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Активисты BLM продолжают устраивать беспорядки в Нью-Йорке. Участники акций "Справедливость для Джордана Нили", посвященные погибшему в метро чернокожему бездомному, провоцируют полицию и устраивают дебош.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.