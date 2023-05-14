В США решили продать бывший дом Обамы

В США выставили на продажу таунхаус, где проживал бывший президент страны Барак Обама, когда занимал пост сенатора. Об этом сообщает Mansion Global, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Обама переехал оттуда во время своей первой президентской кампании в целях безопасности. Таунхаус находится в Вашингтоне и продается почти за 1,3 миллиона долларов. Здание разделено на два объекта - квартиру на первом этаже, где проживал Обама, и двухуровневые апартаменты над ней.

В квартире на верхних этажах есть кухня, две спальни, а также выход на террасу и на задний двор. По словам риелторов, дом не представляет собой элитный объект, однако имеет удобное расположение и предоставит новым жильцам возможность похвастаться проживанием в месте, которое одно время занимал бывший президент.