https://news.day.az/world/1563364.html Протесты в Пакистане вышли из-под контроля
Протесты в Пакистане вышли из-под контроля
По меньшей мере восемь человек погибли, 290 пострадали в ходе протестов в Пакистане, вспыхнувших на этой неделе после ареста оппозиционного лидера Имрана Хана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
При этом издание не приводит детали инцидентов, которые привели к жертвам. 9 и 10 мая в различных городах страны протестующие атаковали правительственные здания, армейские объекты, поджигали полицейские автомобили.
По данным газеты, по всей стране задержаны почти 2 тыс. человек.
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