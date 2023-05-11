Протесты в Пакистане вышли из-под контроля

По меньшей мере восемь человек погибли, 290 пострадали в ходе протестов в Пакистане, вспыхнувших на этой неделе после ареста оппозиционного лидера Имрана Хана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом издание не приводит детали инцидентов, которые привели к жертвам. 9 и 10 мая в различных городах страны протестующие атаковали правительственные здания, армейские объекты, поджигали полицейские автомобили.

По данным газеты, по всей стране задержаны почти 2 тыс. человек.