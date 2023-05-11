Охрану президента Словакии усилили из-за угроз ее семье

Охрана президента Словакии Зузаны Чапутовой и членов ее семьи была усилена из-за поступающих в их адрес угроз. Об этом сообщил в четверг новостной портал sme.sk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Чапутова, которая в ближайшие дни должна объявить свое решение о том, будет ли добиваться переизбрания на второй пятилетний президентский срок, получила письма с вложенными патронами, оскорблениями и резкими антисемитскими высказываниями. Кроме того, поступили анонимные сигналы о заложенных в ее доме в городе Пезинок близ Братиславы бомбах.

Угрозы расправы поступили, согласно порталу, в адрес 49-летней главы государства и ее 19-летней и 22-летней дочерей. Полиция проводит расследование и ведет поиск лиц, угрожавших президенту. Пока обвинений не было выдвинуто, отметил портал.

В Словакии после вынесения парламентом в декабре прошлого года вотума недоверия правоцентристскому правительству премьер-министра Эдуарда Хегера усиливается правительственный кризис. В воскресенье Хегер, кабмину которого Чапутова поручила временно исполнять обязанности, объявил об отставке. Президент намерена 15 мая назначить правительство из чиновников без поддержки политических партий, который, как она надеется, будет эффективно действовать до назначенных в стране на 30 сентября досрочных парламентских выборов.

На этом фоне резко обострились отношения Чапутовой с крупнейшей словацкой оппозиционной партией "Направление - социальная демократия", добивающейся проведения парламентских выборов в ближайшие летние месяцы. Президент, в частности, заявила, что предпримет правовые шаги против лидера социал-демократов, экс-премьера республики Роберта Фицо. Этот политик, по словам Чапутовой, оговаривает ее, создавая атмосферу ненависти.