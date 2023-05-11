Массовое отравление школьников на Филиппинах

По меньшей мере 81 ученик начальной школы Мираб в провинции Магинданао попал в больницу из-за химического отравления. Об этом в четверг сообщила медиагруппа ABC - CBN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, учащиеся в возрасте от 9 до 12 лет страдали от сильного головокружения, головной боли, болей в животе. Еще 130 учеников были помещены под наблюдение после того, как у них проявились те же симптомы, что и у госпитализированных пациентов.

Согласно предварительному расследованию, школьники могли вдохнуть инсектицид, предназначенный для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. Химикаты должны были быть распылены на расстоянии не менее 500 метров от учебного заведения, отмечает медиагруппа. Занятия в школе приостановлены до конца недели.