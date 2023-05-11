https://news.day.az/world/1563408.html Неизвестный открыл стрельбу на заводе Mercedes-Benz в Германии
Неизвестный открыл стрельбу на заводе Mercedes-Benz в Германии
В Германии неизвестный мужчина открыл стрельбу на заводе Mercedes-Benz. Об этом сообщает sueddeutsche.de, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что инцидент произошел на предприятии Mercedes-Benz, которое расположено в населенном пункте Зиндельфинген.
По предварительным данным, в результате стрельбы погиб один человек. Еще один получил ранения. О его состоянии не сообщается. О том, что стало причиной происшествия, неизвестно.
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