Неизвестный открыл стрельбу на заводе Mercedes-Benz в Германии

В Германии неизвестный мужчина открыл стрельбу на заводе Mercedes-Benz. Об этом сообщает sueddeutsche.de, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что инцидент произошел на предприятии Mercedes-Benz, которое расположено в населенном пункте Зиндельфинген.

По предварительным данным, в результате стрельбы погиб один человек. Еще один получил ранения. О его состоянии не сообщается. О том, что стало причиной происшествия, неизвестно.