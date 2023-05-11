В Евросоюзе предостерегли Сербию

В Европейском Союзе пригрозили Сербии приостановкой безвизового режима, если Белград примет решение ввести упрощенную схему выдачи паспортов иностранным гражданам. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В случае, если [Брюссель] сочтет, что предоставление гражданства инвесторам представляет повышенный риск для внутренней безопасности и государственной политики государств - членов (ЕС), безвизовый режим может быть приостановлен", - предупредили в ЕК.

Как следует из комментария Еврокомиссии, в 2022 году со стороны Брюсселя даны рекомендации Белграду "фактически отказаться или воздержаться от принятия схем для гражданства инвесторов".

При этом сербские власти в апреле представили законопроект, предлагающий послабления в предоставлении гражданства. Так, одного года проживания будет достаточно для того, чтобы иностранцы, трудящиеся на местных предприятиях, имели право на получение сербского паспорта.