Взрыв в центре Милана

Взрыв произошел в четверг в одном из центральных районов Милана, горят несколько автомобилей. Об этом сообщил телеканал Sky TG, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, над местом происшествия поднимаются черные клубы дыма. Причины произошедшего не приводятся, данных о пострадавших нет.