https://news.day.az/world/1563441.html В небе над Японией заметили неизвестные объекты
В небе над Японией заметили неизвестные объекты
Горящие объекты неизвестного происхождения заметили в небе над Японией.
Об этом сообщает телеканал TBS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что объекты были зафиксированы в префектурах Кагосима и Окинава около 20:30 по местному времени. На снятых кадрах два таких объекта медленно двигаются в небе. По словам куратора городского музея Хирацука Даичи Фуджи, это могли быть обломки китайской ракеты, запущенной в прошлом году.
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