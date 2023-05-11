В небе над Японией заметили неизвестные объекты

Горящие объекты неизвестного происхождения заметили в небе над Японией.

Об этом сообщает телеканал TBS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что объекты были зафиксированы в префектурах Кагосима и Окинава около 20:30 по местному времени. На снятых кадрах два таких объекта медленно двигаются в небе. По словам куратора городского музея Хирацука Даичи Фуджи, это могли быть обломки китайской ракеты, запущенной в прошлом году.