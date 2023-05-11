https://news.day.az/world/1563453.html Угроза оползня в Швейцарии - ВИДЕО
Угроза оползня в Швейцарии - ВИДЕО
Около 70 жителей швейцарской деревни эвакуировали из-за оползня, который может сойти в ближайшие дни.
Жителям небольшой швейцарской деревни Бриенц было предписано эвакуироваться, чтобы избежать возможного оползня.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, около 2 млн кубометров возвышавшейся над деревней скалы должны оторваться и рухнуть в долину в ближайшие несколько дней. Начаты работы по стабилизации местности, но признаки начинающегося оползня налицо. Большинству из 70 эвакуированных жителей предложено жилье на ближайшем горнолыжном курорте, поскольку лыжный сезон закончился, а летний ещё не начался.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре