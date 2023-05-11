Мощный взрыв в центре Милана

В центре Милана произошел взрыв, после которого оказались охвачены огнем несколько автомобилей, сообщает SkyTG24.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на видео с места происшествия видно, что огнем охвачены несколько автомобилей, припаркованных в переулке. Кроме того, пришлось эвакуировать расположенную неподалеку школу. Предположительно, первым пламя охватило фургон, сообщает Reuters со ссылкой на данные местной полиции.

На месте происшествия поднялся высокий столб черного дыма, а также прибыли пожарные для борьбы с огнем.