https://news.day.az/world/1563469.html Мухаррем Индже снял свою кандидатуру с выборов президента
Мухаррем Индже снял свою кандидатуру с выборов президента
Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже, возглавляющий партию "Отечество", заявил в четверг о снятии кандидатуры и выходе из борьбы за высший пост.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, его выступление транслировали местные телеканалы.
Отметим, что президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая.
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