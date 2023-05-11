Мухаррем Индже снял свою кандидатуру с выборов президента

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже, возглавляющий партию "Отечество", заявил в четверг о снятии кандидатуры и выходе из борьбы за высший пост.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, его выступление транслировали местные телеканалы.

Отметим, что президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая.