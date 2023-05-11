Израильские военные достигли успеха

Израильские военные ликвидировали в ночь на четверг в секторе Газа одного из командиров радикальной группировки "Исламский джихад" Али Гали, отвечавшего за ракетные пуски по израильской территории. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня ночью мы ликвидировали командира ракетных сил палестинского "Исламского джихада" в секторе Газа, когда он скрывался в секретном убежище в Хан-Юнисе. Али отвечал за процессы наведения и запуска ракет по территории Государства Израиль, в том числе и за последние обстрелы в ходе операции "Щит и стрела", - говорится в заявлении премьера, размещенном в его Telegram-канале. "Мы будем и впредь защищать безопасность Израиля", - добавил Нетаньяху.

Радикалы из Газы в четверг продолжают обстреливать ракетами и минометными снарядами районы на юге Израиля. Армейская пресс-служба сообщает о сиренах воздушной тревоги, которые звучат в приграничных с анклавом небольших населенных пунктах.