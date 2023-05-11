Суд изменил решение в отношении Имран Хана

Верховный суд Пакистана в четверг признал незаконным решение об аресте бывшего премьера страны и лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана. Об этом сообщил телеканал Geo-TV, передает Day.Az.

По его данным, суд постановил немедленно освободить политика.

Отметим, что арест политика привел к масштабным столкновениям в стране.