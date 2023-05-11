https://news.day.az/world/1563509.html Суд изменил решение в отношении Имран Хана
Суд изменил решение в отношении Имран Хана
Верховный суд Пакистана в четверг признал незаконным решение об аресте бывшего премьера страны и лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана. Об этом сообщил телеканал Geo-TV, передает Day.Az.
По его данным, суд постановил немедленно освободить политика.
Отметим, что арест политика привел к масштабным столкновениям в стране.
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