https://news.day.az/world/1563516.html Еще один кандидат готовится отказаться от борьбы за кресло президента Турции
Еще один кандидат готовится отказаться от борьбы за кресло президента Турции
Кандидат от оппозиционного "Альянса ататюркистов" Синан Оган может отозвать свою кандидатуру на пост президента Турции, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Ожидается, что он внесет ясность в этот вопрос сегодня вечером, выступив на одном из турецких телеканалов.
Отметим, что сегодня кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже, возглавляющий партию "Отечество", заявил о снятии своей кандидатуры и выходе из борьбы за высший пост.
Напомним, что президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая.
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