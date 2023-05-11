Курс новой мемной криптовалюты взлетел после твита Илона Маска

Созданный 10 мая токен Milady Meme Coin в ходе торгов 11 мая взлетел в цене более чем на 12 тысяч процентов, свидетельствуют данные портала CoinGecko, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Курс мемной криптовалюты за день вырос с 0,000000001444 до 0,000000172607 доллара за монету на максимуме. На фоне скачка стоимости новой криптовалюты криптобиржи Huobi, Bidget, Bybit и Gate.io объявили о допуске токена Milady Meme Coin на биржу. По состоянию на 15:00 по GMT стоимость Milady Meme Coin снизилась до 0,000000150406 доллара. На момент публикации новости токен резко обвалился в цене до 0,000000107868 доллара.