Трамп сократил отставание от Байдена в опросах

Действующий президент США Джо Байден набирает всего на 2% больше рейтинга, чем экс-глава Белого дома Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на New York Post. Согласно опросу Yahoo News/YouGov, за американского лидера на выборах 2024 года готовы голосовать 45% американцев, а в пользу бывшего президента - 43% респондентов.

"Из-за концентрации голосов демократов в крупных городах победа Байдена на два процентных пункта в ходе всенародного голосования, вероятно, будет означать победу Трампа в Коллегии выборщиков, что сделает его 47-м президентом", - говорится в материале.

Как отмечается, большинство избирателей не одобряют работу Байдена на посту президента и выражают опасения по поводу состояния здоровья, в том числе умственного, у 80-летнего политика. Так, действия главы Белого дома раскритиковали 48% респондентов, а поддержали 42%.

Что касается беспокойства здоровьем Байдена, то об этом заявили 65% опрошенных - 64% назвали его слишком старым для участия в президентской гонке. Выразили беспокойство из-за состояния Трампа лишь 48% респондентов и только 41% считают, что 76-летний политик слишком стар для еще одного президентского срока.