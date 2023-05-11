Европарламент обсудит первые в мире правила для искусственного интеллекта

Депутаты Европейского парламента рассмотрят закон об искусственном интеллекте (ИИ), в котором предлагается ввести новые правила прозрачности и управления рисками для подобных систем в Европе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте ЕП.

Проект переговорного мандата по первым в истории правилам для искусственного интеллекта был принят Комитетом по внутреннему рынку и Комитетом по гражданским свободам, за проголосовали 84 депутата, против - 7, еще 12 воздержались.

Как указано в заявлении, в своих поправках к предложению комиссии депутаты стремятся обеспечить, чтобы системы ИИ находились под контролем людей, были безопасными, прозрачными, отслеживаемыми, недискриминационными и экологически безопасными. Они также хотят иметь единое определение искусственного интеллекта, разработанное как нейтральное в отношении технологий, чтобы его можно было применять ко всем систем.

В ЕП отметили, что после утверждения эти правила станут первыми в мире правилами по искусственному интеллекту. В частности, предлагается запретить биометрическое наблюдение, распознавание эмоций, интеллектуальные системы искусственного интеллекта. Кроме того, можно будет подавать жалобы на системы ИИ.