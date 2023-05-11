https://news.day.az/world/1563581.html Село в Швейцарии готовится к катастрофе - ВИДЕО
Село в Швейцарии готовится к катастрофе - ВИДЕО
Село Бриенц в Швейцарии с населением около 3 тысяч человек готовится к катастрофе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Причина в 170 миллионов кубометров горной породы. В результате оползней и микроземлетрясений село может быть полностью уничтожено до конца недели.
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