Село в Швейцарии готовится к катастрофе

Село Бриенц в Швейцарии с населением около 3 тысяч человек готовится к катастрофе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Причина в 170 миллионов кубометров горной породы. В результате оползней и микроземлетрясений село может быть полностью уничтожено до конца недели.