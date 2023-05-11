Израиль обвинили в безнаказанном убийстве 20 журналистов

Комитет по защите журналистов обвинил Израиль в безнаказанном убийстве 20 сотрудников прессы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает американское издание The Hill со ссылкой на доклад организации.

В докладе отмечается, что Израиль за последние два десятилетия не понес ответственности за убийства 20 журналистов. "В преддверии первой годовщины смерти палестинской журналистки Ширин Абу Акле Комитет пересмотрел эти 20 случаев и обнаружил модель реакции Израиля, которая, по-видимому, направлена на уклонение от ответственности", - говорится в документе.

Кроме того, организация подчеркнула, что израильская армия не проявляет уважения к представителям прессы и обвиняет журналистов в терроризме без объяснения причин. "Результат всегда один и тот же - никто не несет ответственности", - заключено в докладе.