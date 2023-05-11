Турция надеется на продление «зерновой сделки»

Анкара выражает надежду на продление "зерновой сделки" с 18 мая и предпринимает все возможные усилия в данном направлении.

Об этом в четверг, 11 мая заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя переговоры замминистров обороны Турции, России, Украины и наблюдателей ООН по черноморской зерновой инициативе в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Власти Турции, главным образом президент Реджеп Тайип Эрдоган и соответствующие министерства прикладывают все усилия к тому, чтобы положить конец кровопролитному конфликту в Украине, добиться режима прекращения огня и продолжить путь к миру в Украине, сказал министр на встрече с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым в Конье.

Акар напомнил, что благодаря усилиям Турции реализуется черноморская зерновая инициатива, в рамках которой в нуждающиеся страны поступило свыше 30 млн тонн агропродукции.

"18 мая истекает срок соглашения. Мы работаем над тем, чтобы ее реализация продолжилась. Заместители министров обороны Турции, России и Украины вчера и сегодня работают с наблюдателями ООН. Выражаем надежду на продление соглашения, это выгодно всем",- сказал глава ведомства.

Наряду с этим, Анкара проводит переговоры для безопасного выхода своих судов, все еще ожидающих в портах Украины, сказал Акар.