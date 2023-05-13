https://news.day.az/world/1563612.html Мексиканский вулкан Попокатепетль активизировался - ВИДЕО
Мексиканский вулкан Попокатепетль активизировался - ВИДЕО
В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в соцсетях появились видео с выбросами лавы и пепла. Отмечается, что извержения происходят уже несколько дней. По прогнозам специалистов, близлежащие населенные пункты может накрыть вулканическим пеплом.
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