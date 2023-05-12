https://news.day.az/world/1563617.html В Финляндии обрушился пешеходный мост - есть пострадавшие - ВИДЕО
В Финляндии обрушился пешеходный мост - есть пострадавшие - ВИДЕО
Пешеходный мост обрушился в финском городе Эспоо, об этом сообщает спасательная служба региона.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, при падении временной конструкции пострадали 27 человек, среди них много детей Как уточняют в ведомстве, все они ученики местной школы, которые шли на занятия. Раненых доставили в местные больницы, некоторым оказали помощь на месте.
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