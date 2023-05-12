В Финляндии обрушился пешеходный мост

Пешеходный мост обрушился в финском городе Эспоо, об этом сообщает спасательная служба региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, при падении временной конструкции пострадали 27 человек, среди них много детей Как уточняют в ведомстве, все они ученики местной школы, которые шли на занятия. Раненых доставили в местные больницы, некоторым оказали помощь на месте.