Франция роботизирует армию

Первые сухопутные подразделения Вооруженных сил Франции, оснащенные боевыми роботами, будут утверждены к 2030 году. Об этом заявил в пятницу начальник Главного штаба французской армии генерал Пьер Шниль в эфире телеканала BFM Business, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Закон о военном планировании на 2024-2030 годы закладывает ресурсы на оснащение сухопутных вооруженных сил первыми роботами до 2030 года", - заявил он.

По словам Шниля, этот план был утвержден еще в 2020 году в рамках программы "Вулкан", масштабные испытания запланированы на 2025 год. Тем не менее уже 10 мая на тренировочной базе в Бене (департамент Ивлин) состоялись учения с применением различных робототехнических средств. Использовались как беспилотники для обнаружения вражеских позиций, так и роботы со стрелковым оружием и беспилотники со взрывчаткой. Также были протестированы гусеничные автоматизированные тележки для эвакуации раненых с поля боя.

Полковник Давид Шустер, ответственный за направление робототехники в штабе сухопутных сил Франции, подчеркнул, что немаловажным фактором для успешного боевого применения новых технологий является их массовость. По его словам, это наглядно демонстрирует текущий конфликт на Украине. В то же время власти Франции придерживаются озвученной ранее позиции о недопустимости принятия на вооружение полностью автономных роботов, которые бы самостоятельно принимали решение о поражении тех или иных целей.