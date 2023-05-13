Правозащитники подают иск на администрацию Байдена

Правозащитники в США подали иск на администрацию президента США Джо Байдена из-за ограничения предоставления убежища мигрантам, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Сторонники иммиграции, представленные Американским союзом гражданских свобод (ACLU), подали иск 11 мая за несколько минут до вступления в силу постановления США, ограничивающего доступ к убежищу на американо-мексиканской границе. Новые меры предусматривают "презумпцию невозможности предоставления убежища" в случае незаконного пересечения американской границы.

В ходатайстве, поданном федеральному судье в Калифорнии, группы хотят повторно открыть существующий судебный процесс по поводу аналогичных ограничений, введенных бывшим президентом Дональдом Трампом, и обновить дело, чтобы оно касалось нового постановления. Правозащитники настаивают, что поиск убежища в США - это легитимный путь, защищенный законодательством, независимо от того, как человек попадает в страну.