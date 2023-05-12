Воздушная тревога звучит в Израиле

Сирены воздушной тревоги в пятницу прозвучали в южных районах Израиля, прилегающих к сектору Газа, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах после нескольких часов относительного затишья, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сирены прозвучали в районе, прилегающем к сектору Газа. Подробности последуют", - говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля

Как позже сообщило израильское государственное радио Kan, палестинские радикалы после 13 часов затишья выпустили из сектора Газа девять ракет по Израилю.

По его информации, четыре ракеты были перехвачены системой ПВО "Железный купол", остальные снаряды разорвались в незаселенной местности.

Радиостанция со ссылкой на источники сообщала, что "прогресс в усилиях по достижению прекращения огня отсутствует".

Израильское армейское радио также сообщило о сирены воздушной тревоги в окрестностях Иерусалима.