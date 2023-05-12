Израиль нанес ответные удары по радикалам

Израильская армия возобновила в пятницу удары по объектам радикальной группировки "Исламский джихад" в секторе Газа после осуществленных ранее в тот же день очередных ракетных обстрелов территории еврейского государства из палестинского анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газа", - говорится в заявлении.

Ранее в пятницу армейская пресс-служба проинформировала, что сирены воздушной тревоги прозвучали в районах, прилегающих к сектору Газа, и в южной части Западного берега реки Иордан. По информации радио Kan, радикалы выпустили не менее девяти ракет по Израилю, четыре из которых были перехвачены. Армейское радио сообщило, что сигналы воздушной тревоги прозвучали в районе предгорий Иерусалима.

В настоящий момент обстрелы из сектора Газа продолжаются, сирены звучат в городе Сдерот на юге Израиля, сообщает армейская пресс-служба