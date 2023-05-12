https://news.day.az/world/1563738.html Имран Хан отпущен под залог
Имран Хан отпущен под залог
Высокий суд Исламабада отпустил пакистанского экс-премьера Имрана Хана под залог на две недели, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Арест бывшего премьера спровоцировал масштабные акции протестов в стране.
Вчера верховный суд Пакистана в четверг признал незаконным решение об аресте бывшего премьера страны и лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана.
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