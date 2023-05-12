Имран Хан отпущен под залог

Высокий суд Исламабада отпустил пакистанского экс-премьера Имрана Хана под залог на две недели, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Арест бывшего премьера спровоцировал масштабные акции протестов в стране.

Вчера верховный суд Пакистана в четверг признал незаконным решение об аресте бывшего премьера страны и лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана.