Загрязнение воздуха угрожает объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО в Европе

Загрязнение воздуха не только наносит вред здоровью человека и окружающей среде, но и разрушает поверхности исторических зданий и памятников, что особенно заметно в Европе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами ЮНЕСКО, сообщает Day.Az со ссылкой на Новости ООН.

Коррозия и загрязнение объектов культурного наследия в результате загрязнения воздуха могут привести к серьезным экономическим потерям в результате повышения затрат на техническое обслуживание и реставрацию. Например, общая годовая стоимость ремонтных работ в результате загрязнения известняковой поверхности Колизея в Риме оценивается примерно в 680 тысяч евро в год.

В ходе исследования экспертов ЮНЕСКО была проведена оценка взаимосвязи между состоянием окружающей среды и объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (Святой Домниус, Сплит, Хорватия; Вюрцбургская резиденция, Вюрцбург, Германия; Королевский дворец, Казерта, Италия). Результаты исследования показали, что загрязнение оксидами азота и твердыми частицами вызывает значительную коррозию и загрязнение известняка, о чем свидетельствует состояние трех выбранных для изучения объектов Всемирного наследия. В случае Королевского дворца Казерты коррозия и загрязнение оказались наиболее высокими.

Даже несмотря на небольшое снижение концентрации газов во всех исследуемых городах в последние годы риск коррозии и загрязнения сохраняется. Этот факт свидетельствует о том, что помимо загрязнения местного происхождения, измеряемого городскими станциями мониторинга, негативное воздействие на памятники культуры также оказывают вещества, которые образуются за пределами города и даже государственных границ. Например, высокая концентрация твердых частиц на юге Европы может быть результатом выбросов грузовых судов и воздействием природных источников, таких как пыль пустыни Сахара.

Чтобы уменьшить воздействие подобных явлений на культурное наследие и связанные с ним расходы, отмечают эксперты, необходимо значительно расширить меры по смягчению последствий загрязнения воздуха.