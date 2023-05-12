ЕС предложил официально прекратить поставки российской нефти в Польшу и ФРГ

Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций в отношении России предложил официально оформить приостановку поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу, которые ранее отказались от ее закупок на национальном уровне.

Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вместе с тем исключения, которые подразумевают поставки нефти по южному участку нефтепровода в Венгрию, Словакию и Чехию, останутся в силе.