Германия захотела купить более 100 танков Leopard 2

Германия хочет закупить более 100 танков Leopard 2, чтобы компенсировать переданную Украине технику. Сумма заказа может достичь 3,2 миллиарда долларов, о таких планах узнал Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источников, в данный момент Германия готова заказать 18 основных боевых танков Leopard 2 для замены единиц, отправленных Киеву. При этом в будущем Берлин может заказать еще 105 единиц общей стоимостью около 3,2 миллиарда долларов. Ожидается, что бюджетный комитет бундестага одобрит первоначальный заказ на 18 танков стоимостью около 525 миллионов евро (порядка 572 миллионов долларов) в конце этого месяца.

Представитель министерства обороны Германии подтвердила, что правительство ведет активные переговоры о покупке 18 танков Leopard. Вместе с тем она отказалась комментировать финансовые детали заказа, заявив, что переговоры все еще продолжаются.