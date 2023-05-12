ЕС назвал главные проблемы в отношениях с Китаем

Евросоюз считает своими главными проблемами стратегической безопасности в отношениях с Китаем ситуацию вокруг Тайваня и конфликт в Украине. Об этом заявил в пятницу глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу руководителей МИД стран-членов сообщества, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С Китаем у нас есть проблема ценностей, у нас разные системы, мы - многопартийная демократия, они - однопартийное государство. Экономические проблемы: мы являемся свободным рынком, а китайская экономика все более активно управляется государством. Что касается проблем стратегической безопасности, то их две - это Тайвань и конфликт в Украине", - сказал Боррель, подчеркнув, что ЕС выступает за мирное судоходство в Тайваньском проливе.

Он передаст в пятницу главам МИД стран ЕС документ с предложениями о порядке дальнейшего развития отношений с Китаем, который затем должен быть утвержден на саммите в июне. По словам Борреля, сообщество должно рассматривать Китай одновременно как партнера, конкурента, а также противника, с которым необходимо взаимодействовать, постепенно снижая зависимость от него.