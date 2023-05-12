Италия выступила за реформы механизмов принятия решений в ЕС

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни считает, что механизмы принятия решений в ЕС должны быть реформированы, включая правило единогласного голосования. Как отметил бывший председатель Европарламента (ЕП) в опубликованном в пятницу электронном приложении газеты Corriere della Sera Euroactiv Italia, ЕП должен обладать правом законодательной инициативы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кандидатуры Украины и Молдовы (на вступление в ЕС - прим. ТАСС), европейская перспектива для Грузии, вступление стран Западных Балкан требуют адаптации институциональной структуры и процессов принятия решений Евросоюза. Путем реформ нужно обновить и перезапустить то, что уже продемонстрировало себя как невероятно успешный проект", - сказал политик.

По его мнению, некоторые реформы можно инициировать в рамках действующих договоров, а другие требуют внесения в них поправок. "Но эти реформы нельзя более откладывать", - подчеркнул Таяни. "Например, Европарламент должен обладать правом законодательной инициативы. Кроме того, единодушие 35 государств-членов (27 стран - членов ЕС плюс 8 государств - кандидатов на вступление - прим. ТАСС) может означать паралич в таких важнейших областях, как внешняя или финансовая политика", - отметил он.

"Единогласное голосование показало, что оно часто является причиной неэффективности и задержек в принятии решений. Совет мог бы принимать более оперативные и эффективные решения при голосовании квалифицированным большинством в таких ключевых областях, как финансовая и внешняя политика", - считает Таяни.