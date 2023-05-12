МВД Пакистана не оставляет попыток арестовать Имран Хана

Министр внутренних дел Пакистана Рана Санаулла заявил, что власти намерены арестовать бывшего премьер-министра страны Имрана Хана, добившись отмены его выпуска под залог или дождавшись его окончания, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вчера я очень четко сказал, что, если Имран Хан получит помощь по всем делам, которые зарегистрированы против него, и получит залог, мы не арестуем. Но мы постараемся добиться отмены его выпуска под залог", - приводит в пятницу слова главы МВД телеканал Geo.tv. "Если его выпустят под залог, а какие-то дела еще останутся, мы его обязательно арестуем", - добавил он.