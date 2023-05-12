Глава минфина США о дефолте в стране

Объявление дефолта в США, если Конгресс не сможет договориться о повышении потолка госдолга, приведет к экономической катастрофе. Такое мнение выразила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если Конгресс не сделает (не повысит потолок госдолга - прим. ТАСС), это действительно ухудшит наш кредитный рейтинг <...>, мы столкнемся с финансово-экономической катастрофой", - сказала Йеллен. При этом она не пояснила, что будет делать ее ведомство, если Конгресс откажется поднять потолок госдолга.

Администрация президента США Джо Байдена в последнее время призывает Конгресс повысить потолок госдолга, законодательно установленный на уровне $31,4 трлн. Республиканская партия, контролирующая Палату представителей, традиционно скептически относится к повышению лимита и выступает за сокращение государственных расходов в качестве условия для увеличения уровня задолженности. Белый дом подчеркнул, что не будет вести консультации с республиканцами по потолку госдолга, хотя и готов обсуждать сокращение расходов. В январе Минфин США начал применять чрезвычайные меры в связи с достижением лимита заимствований, чтобы избежать дефолта.

Потолок, который впервые был введен в действие Конгрессом США в 1917 году, не позволяет Минфину выпускать новые государственные облигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня долга страны или наступления определенной даты. Превышение лимита означает, что под угрозой оказываются возможности правительства осуществлять многие обычные бюджетные выплаты, в том числе покрывать различные социальные расходы. Более того, могут быть серьезно подорваны возможности государства выплачивать долги и проценты по уже взятым обязательствам.